Agi.it - Meloni: "Successo dell'Italia in Europa; dalla sinistra solo insulti"

Leggi su Agi.it

AGI - La presidente del Consiglio, Giorgia, rivendica i risultati ottenuti dall'al Consiglio europeo su diversi fronti, dall'attenzione a non fare pesare gli investimenti per la difesa sui debiti nazionali, alle aperture nel campo'industria e'automotive con il focus sulla neutralità tecnologica e il rinvioe multe ai produttori di auto che non raggiungono il target di emissioni per il 2025. Ribadisce il sostegno al nuovo regolamento sui rimpatri e chiede di anticipare la lista Ue dei Paesi sicuri "per risolvere diverse questioni"e ultime settimane. Sull'Ucraina insiste per garanzie di sicurezza concrete estendendo l'articolo 5a Nato anche senza adesione formale all'Alleanza atlantica. Avverte sulla prudenza da mantenere rispetto ai dazi (così come sulle dichiarazioni belligeranti) e - sul fronte interno - attacca laper la reazione al suo intervento sul Manifesto di Ventotene in Aula.