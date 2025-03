Secoloditalia.it - Meloni: «Sconvolta dalla reazione della sinistra su Ventotene. Stanno perdendo il senso della misura»

Competitività, automotive e neutralità tecnologica, rimpatri, dazi, difesa, sostegno agli sforzi americani per la pace. Al termineprima giornata del Consiglio europeo in corso a Bruxelles, il presidente del Consiglio Giorgiaha potuto registrare con soddisfazione l’inserimento nelle conclusioni del vertice di posizioni che ricalcano la proposta italiana su numerosi temi. Ne ha parlato in un punto stampa quando le riunioni, benché ormai fosse sera, erano ancora in corso e dunque su alcuni aspetti, come il Medio Oriente, richiedevano cautela, anche se la bozza «è molto equilibrata». In quella sede il premier ha confermato che andrà alla Casa Bianca, «anche se non so ancora quando». Sono state, però, soprattutto le polemiche sollevateintorno alla sua lettura in Aula di alcuni passaggi del Manifesto dia tenere banco tra le domande dei cronisti.