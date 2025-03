.com - Meloni: “Sconvolta dalla reazione della sinistra su Ventotene. Sta perdendo il senso della misura”. Giallo su una cena

Leggi su .com

Dopo il vertice Ue, Giorgiaè tornata sulla sua risposta in aula, ieri, mercoledì 19 marzo, sul manifesto di. Affermando: "Ritengo che l'essenza di alcuni passaggi che ho letto di quel manifesto" è "che il popolo non è in grado di autodeterminarsi. Nel momento in cui si distribuisce quel testo, che messaggio voleva dare la? Sono rimastache ho visto ieri in aula, con parlamentariRepubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo con insulti e ingiurie. Penso francamente che lastiail"L'articolo: “su. Stail”.su unaproviene da Firenze Post.