Fanpage.it - Meloni rivendica le critiche a Ventotene: “Io insultata, sconvolta dalla reazione della sinistra”

Leggi su Fanpage.it

A margine del Consiglio Ue,hato leal Manifesto di: "Non condivido il suo messaggio. Sono rimasta". E sul piano di riarmo ha aggiunto: "Non chiudiamo a prestiti per la difesa ma valuteremo".