Meloni rincara | Su Ventotene sinistra illiberale e nostalgica Non ho insultato sono stata insultata

“Ritengo che l’essenza di alcuni passaggi che ho letto di quel manifesto, cioè che il popolo non è in grado di autodeterminarsi e che quindi va educato e non ascoltato, sia purtroppo abbastanza strutturata nellaanche di oggi. Nel momento in cui si distribuisce quel testo, che messaggio voleva dare la?”. Giorgiaa margine del vertice Ue torna sul caso del manifesto di, di cui in Parlamento ha letto alcuni stralci su socialismo e abolizione della proprietà privata per concludere che “non è questa l’Europa” che intende lei. Ela dose, aggiungendo che lacon la sua “reazione scomposta” all’attacco al documento ispiratore dell’Europa unita ha mostrato “un’anima” e tirando in ballo Eugenio Scalfari, fondatore di Repubblica, che nei suoi editoriali “insegnava che l’unica forma di democrazia è l’oligarchia, un concetto che non condivido”.