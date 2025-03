Lanotiziagiornale.it - Meloni prende di mira i padri dell’Europa per nascondere l’altolà della Lega al Riarmo Ue

La bomba Giorgiala lancia alla fine. Quando decide di concludere le repliche alla Camera sulle comunicazioni rese in vista del Consiglio europeo di oggi e domani citando alcuni passaggi estrapolati dal Manifesto di Ventotene. Accompagnati dalla considerazione finale: “Non so se questa è la vostra Europa ma certamente non è la mia”.Le opposizioni non ci stanno, gridano “vergogna” e reclamano l’intervento del presidente Lorenzo Fontana, che fatica a ripristinare l’ordine nell’emiciclo, tanto da essere costretto a sospendere la seduta più volte. Marco Grimaldi di Avs invita la premier a chiedere scusa.Federico Fornaro del Pd si commuove pure. “Non è accettabile fare la caricatura degli uomini protagonisti del Manifesto di Ventotene. Lei, presidente, siede in questo Parlamento anche grazie a loro.