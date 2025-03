Iltempo.it - Meloni: "Non condivido messaggio Ventotene, per la sinistra popolo va educato"

Leggi su Iltempo.it

(Agenzia Vista) Bruxelles, 20 marzo 2025 "Leggendo il Manifesto divolevo solo sapere se lacondivide ancora quell'idea, ovvero quella che ilvaperché non in grado di autodeterminarsi. Rivendico di non essere d'accordo, ricordo ancora Scalfari che nei suoi editoriali affermava che l'unica forma di Governo deve essere l'oligarchia". Così Giorgiaa Bruxelles. Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev