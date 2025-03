Ilfattoquotidiano.it - Meloni insiste su Ventotene: “Sconvolta dalla reazione che ho visto in Aula. Sinistra illiberale e nostalgica”

“Ritengo che l’essenza di alcuni passaggi che ho letto di quel manifesto” è “che il popolo non è in grado di autodeterminarsi. Nel momento in cui si distribuisce quel testo, che messaggio voleva dare la? Sono rimastache hoieri in, con parlamentari della Repubblica che sono arrivati sotto i banchi del governo con insulti e ingiurie. Penso francamente che lastia perdendo il senso della misura”. Lo ha detto la premier Giorgiaa margine del vertice Ue, rispondendo a una domanda sul caso del manifesto di, rincarando poi la dose: “Sta uscendo un’anima”L'articolosu: “che hoin” proviene da Il Fatto Quotidiano.