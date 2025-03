Secoloditalia.it - Meloni ha ragione sul manifesto di Ventotene: aspirava a un’Europa senza democrazia, giacobina ed elitaria

“Giorgia ha”. Sono in molti a concordare con la lettura che il premierha fatto di alcuni passi deldiche mercoledì ha provocato isterismi nelle opposizioni alla Camera. Intellettuali e scrittori come Pierluigi Battista, già vicedirettore del Corriere della Sera, sociologi come Luca Ricolfi, storici come Cardini. Il Foglio, poi, ripropone un’analisi dell’editorialista e saggista Ernesto Galli Della Loggia, un estratto da un saggio uscito sul libro di Giuliano Amato e lo scrittore – “Europa perduta?”- edito dal Mulino nel 2014. Mentre a reti unificate i grandi giornaloni lanciano accuse contro il presidente del Consiglio (Emiliano Fittipaldi sul Domani parla del suo intervento come di “fogna della storia”) e si attorcignano sulla difesa dell’ultimo feticcio come fosse il Vangelo, in molti prediligono la riflessione equilibrata.