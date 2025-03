Ilfattoquotidiano.it - Meloni getta ‘l’aringa’ del Manifesto di Ventotene e li frega tutti di nuovo. Ecco lo schema

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Li hati di. E stavolta non ha avuto bisogno di inventarsi nulla, le è bastato citare alcuni passaggi deldi, scritto nel 1941 da tre degli 800 antifascisti che la dittatura fascista di Mussolini aveva spedito al confino a(“villeggiatura”, secondo Berlusconi) e che Repubblica, quotidiano della famiglia Agnelli-Elkann che controlla anche l’impresa bellica Iveco Defence Vehicles, ha regalato ai suoi lettori sabato 15 marzo per promuovere la manifestazione “blUE riarmo” di Piazza del Popolo.“La rivoluzione europea dovrà essere socialista”; “la proprietà privata dovrà essere abolita, limitata, corretta, estesa caso per caso”; “attraverso questa dittatura del partito rivoluzionario si forma ilStato”, sono le frasi con cui il 19 marzo Giorgiaha concluso il suo intervento alla Camera.