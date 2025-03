Iltempo.it - Meloni, Bocchino smonta la narrazione della sinistra: "Confusa? Buon capo di governo"

Leggi su Iltempo.it

A chi attacca Giorgiaaccusandola di strani giochi di equilibrismo Italoreplica con poche e nette parole. "È semplicemente prudente e diplomatica come undideve essere", ha scandito a Otto e mezzo, il talk-show di politica e di attualità di La7. "Giorgia, l'europeista": questo il titolo Lilli Gruber ha scelto per parlare stasera dell'evoluzionequestione Ucraina e dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Più che disorientamento, quellapremier italiana è un'evidente capacità di mediare e di agire concretamente per mettere fine a un conflitto che ha messo in ginocchio l'Europa. Nell' "ottima, ha fatto notare il direttore editoriale del Secolo d'Italia, "c'è un problema di consenso, che perè elevatissimo".