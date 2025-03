Agi.it - Meloni: "Andrò alla Casa Bianca. I dazi UE frenano la crescita"

AGI - "Penso che. Non so ancora una data". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo. I rischi deiUE "In Aula ho detto che secondo me bisogna essere un po' prudenti in una risposta automatica, ma perché sono preoccupata dalle conseguenze. Iproducono una spinta inflattiva che può portare all'aumento dei tassi della Banca centrale europea. Se aumentano i tassi lasi comprime". Lo ha dichiarato la presidente del Consiglio, Giorgia, in un punto stampa a margine del Consiglio europeo. "Stiamo facendo adesso il vertice euro con Christine Lagarde, la governatrice della Banca centrale europea, e con Paschal Donohoe. La Lagarde ha dato un dato che secondo me è molto interessante: parlava di una stima di possibile contrazione dellain Europa con i tassi dello 0,3% che arriverebbe allo 0,5 se noi rispondessimo.