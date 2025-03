Ilfattoquotidiano.it - Meloni alla cena di Fdi a Bruxelles: “Su Ventotene ci sono cascati”. Metsola: “Manifesto è un pezzo di storia”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stata la primatra Giorgiae gli eletti di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo alle elezioni del 2024. Un’incontro di oltre tre ore, descritto come informale e conviviale, in una saletta privata di un noto albergo divigilia del Consiglio Ue e a poche ore dalle scintilleCamera dei deputati per la polemica suldi. Una mossa che, durante laha rivendicato. “Mediaticamente è stata geniale. Cicaduti nella trappola“, hanno ribaditoe i suoi, secondo quanto spiegato da alcuni presenti. E qualcuno, al tavolo, ha aggiunto anche una citazione cinematografica: “Merita 92 minuti di applausi, come Fantozzi dopo la Corazzata Potemkin.”.La presidente del Consiglio è stata accolta da quella che viene descritta come una standing ovation dai 24 eurodeputati.