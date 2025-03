Biccy.it - Mediaset conferma chi condurrà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi

Leggi su Biccy.it

ha finalmente rotto il silenzio in merito al nome che sarà alla conduzione della prossimadedei. Dopo la mancatadi Vladimir Luxuria i nomi usciti come papabile sostitute sono stati molti: da Elenoire Casalegno a Federica Panicucci, passando per Simona Branchetti fino al ritorno di Simona Ventura che sarebbe stato il volto perfetto per il rilancio del reality. Ma alla fine Pier Silvio Berlusconi, in disaccordo con la casa di produzione Banijay che voleva altro, ha deciso di affidarla a Veronica Gentili.Questo è quello che si legge:“ha ufficialmente annunciato che a maggio, in prima serata su Canale 5, ripartedei, con il debutto di Veronica Gentili alla conduzione. La scelta della giornalista interpreta al meglio laIsola: un’fedele allo spirito originale del format che punta a riscoprire la dimensione più autentica e avventurosa del reality.