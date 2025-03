Ilnapolista.it - McTominay segna su rigore, Scozia in vantaggio 1-0 in Grecia (VIDEO)

Leggi su Ilnapolista.it

Scotthato un calcio dinel match tra la suae ladi Nations League.Al 33esimo il centrocampista del Napoli ha spiazzato il portiere Tzolakis, con un tiro forte alla sinistra dell’estremo difensore.Al 38esimo, laè avanti 1-0. GOAL Greece 0-1 Scotland ScottSCOTTOPENS THE SCORING FOR SCOTLAND!pic.twitter.com/aHT1vcQulc— Tekkers Foot (@tekkersfoot) March 20, 2025 L'articolosuin1-0 in) ilNapolista.