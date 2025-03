Ilrestodelcarlino.it - McDonald’s, ci siamo: oggi si apre: "Il locale in un’area riqualificata"

un nuovo ristorante ad Argenta, in via Celletta 104, con il taglio del nastro che si terràalle 15, mentre alle 19 aprirà al pubblico. E il sestoin provincia ha portato a 41 nuove assunzioni. Un team di lavoro che proviene dal comune di Argenta e dall’area limitrofa, generando valore economico e sociale per il territorio. "Aprire un nuovoci rende molto orgogliosi – è il commento di Gabriele Breveglieri, licenziatario– perché ci permette di portare, ancora una volta, in una città così importante per la provincia di Ferrara, un brand che si impegna per il territorio, creando posti di lavoro e contribuendo alla crescita della comunità". E aggiunge: "Vi aspettiamo nella nostra location, all’interno diche il ristorante ha contribuito a riqualificare, restituendolo ai cittadini che potranno così ritrovare prodotti di qualità e la passione che ogni giorno mettiamo per offrire ai clienti il miglior servizio".