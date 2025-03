Quotidiano.net - Mbda Italia chiude l'anno con ordini record e investimenti futuri

ancora "un" per, sfiorando quota tre miliardi, "con un portafoglioche a fine 2024 supera ampliamente i 6 miliardi e mezzo quando nel 2020 toccava appena i 3 miliardi. Abbiamo raddoppiato". I ricavi sono superiori al budget, oltre gli 800 milioni. E' stato un"di forte sviluppo", "una solida base per guardare al futuro", sottolinea l'amministratore delegato di, Giovanni Soccodato. "Anche sugli organici - evidenzia - c'è stata una crescita molto importante", da 1400 nel 2020, a oltre 2mila, con 400 assunzioni nel 2024, e ulteriori 300 assunzioni previste ne 2025. Per l'in corso, con "obiettivi sfidanti",punta per nuoviad "attestarsi sopra i due miliardi anche nel 2025, con un backlog ancora in crescita, ed una crescita importante di volumi e fatturato".