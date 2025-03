Juventusnews24.com - Mbangula e Rouhi in campo in Svezia Belgio Under 21: entrambi i bianconeri protagonisti in Nazionale. Com’è andata la loro partita

di Redazione JuventusNews24ininU21: ladei due. Il belga è stato schierato titolare, il terzino svedese è subentrato nel finalePrimi impegni dei Nazionali in casa Juve. Questo pomeriggio sono scesi innel match tra21. L'esterno belga è stato schierato titolare e sostituito al minuto 87, mentre il terzino svedese è subentrato nel finale all'83'. A vincere il match è stato ildiche si è imposto per 2-1.