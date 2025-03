Mazda6e | al via la prevendita della nuova berlina elettrica

Leggi su .com

(Adnkronos) – Mazda lancia la, la sua100%. Dopo il debutto al Salone dell’Auto di Bruxelles, lasi presenta con due versioni, pensate per adattarsi a diverse esigenze di guida. La Standard monta una batteria da 68,8 kWh, che offre fino a 479 km di autonomia. Grazie alla ricarica rapida in corrente .L'articolo: al via laproviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passatoBMW X2: una seconda generazione totalmenteCitroen C4 e C4 X Hybrid 136: ibrida versatileApple non produrrà auto elettricheArriva Microlino LiteTesla: unafabbrica in Italia?