Maxi bomba da 500 chili trovata nel cantiere | missione compiuta fatta brillare nella cava

Pitigliano (Grosseto), 20 marzo 2025 –. Gli artificieri dell’Esercito del 2° Reggimento Genio Pontieri di Piacenza hanno neutralizzato nel comune di Pitigliano unad’aereo di 1.000 libbre (circa 500) che rimasta inesplosa dai tempi del secondo conflitto mondiale. L’ordigno era stato trovato all’interno di unper la realizzazione di un viadotto da parte di personale di una ditta specializzatabonifica sistematica per l’individuazione di ordigni bellici, in località Capansul Fiora a breve distanza dalla Strada regionale 74 Maremmana. Un intervento complesso che ha costretto i “maghi” del 2° Reggimento Pontieri a realizzare intorno all’ordigno una speciale struttura in terra rinforzata (detta camera di espansione) destinata a ridurre i rischi derivanti da un’eventuale esplosione accidentale durante la delicata fase di disinnesco, permettendo di ridurre a circa la metà il raggio di sicurezza della cosiddetta "zona rossa": è la prima volta che in Toscana si ricorre a questa modalità, nonostante il grande numero di ordigni bellici ritrovati in questi anni.