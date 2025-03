Ilrestodelcarlino.it - Matticchio, quando tutto è possibile

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo il successo alla Pinacoteca di Ascoli Piceno, ‘Franco. Qualche volta’ giunge in città in occasione della ‘Bologna Children’s Book Fair’, la fiera del libro per ragazzi. Si tratta di una mostra dedicata a Franco– illustratore, fumettista e pittore – che apre oggi alle 18 alla Galleria Forni (via Farini, 26f). "Qualche volta disegnare è come pattinare su un lago gelato – afferma– qualche volta è come scalare una montagna rocciosa, e qualche volta è come inoltrarsi in una giungla inestricabile. Qualche volta". Una frase poetica che sintetizza perfettamente il punto focale della sua ricerca, fatta di immagini semplici ma profonde, umoristiche ma malinconiche, in ogni caso capaci di spingersi oltre la superficie del quotidiano. La personale – a cura di Elisabetta Sgarbi e parte di Boom!, il circuito di eventi collaterali alla fiera – si articola in due sezioni: una raccolta di venti illustrazioni intitolata ‘Umanimali’, dove uomini e animali si fondono in ibridi sorprendenti, e ‘Il richiamo della foresta nera’, un ciclo di otto tavole che raccontano le avventure del gatto antropomorfo Jones.