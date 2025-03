Unlimitednews.it - Mattarella “Sistema sanitario ha un ruolo fondamentale, contrastare le aggressioni”

ROMA (ITALPRESS) – “Il congresso della Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche è un’occasione importante di confronto e di proposta, per confermare ildelnel perseguimento degli obiettivi di dignità e coesione sociale indicati dalla Costituzione della Repubblica. La ricerca scientifica, le trasformazioni del nostro tempo, ci pongono di fronte a opportunità inedite di cura, ma anche a criticità”. Così il presidente della Repubblica, Sergio, in un messaggio inviato in occasione del congresso nazionale della Fnopi alla presidente Barbara Mangiacavalli. “Il servizionazionale, con il suo carattere universalistico, non può che poggiare su una capacità di innovazione, di radicamento territoriale, di crescita delle competenze”, aggiunge.