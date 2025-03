Lapresse.it - Matera, favoreggiamento all’immigrazione clandestina: 72 denunce

dell’immigrazione, questa l’ipotesi di reato contestata dalla Guardia di Finanza dia 72 tra titolari di aziende, gestori di centri di assistenza fiscale e altri, per l’ipotesi di reato di. Scoperto un sistema fraudolento di presentazione di istanze finalizzate a favorire l’ingresso di lavoratori stranieri in Italia, provenienti da Bangladesh, Marocco, Pakistan, Sri Lanka, India, Senegal, Egitto ed, Albania, per essere impiegati nei settori dell’agricoltura, dell’allevamento e del turismo. Ben 5.119 le richieste e, tra le aziende controllate, 34 avevano falsamente manifestato la necessità di assumere manodopera straniera, ma avevano una capacità produttiva non congrua rispetto alle richieste inoltrate.