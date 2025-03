Quotidiano.net - Massima libertà d’ascolto con le Sennheiser RS 175: oggi in offerta a tempo, sono in offerta (-19%)

Leggi su Quotidiano.net

Se vuoi un’esperienza audio immersiva e la comodità del wireless, leRS 175una scelta eccellente. Con uno sconto del 19% su Amazon, puoi averle a 159,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese; si tratta di un costo che le rende particolarmente vantaggiose per chi cerca un audio potente, dettagliato e privo di interferenze. Acquistale con lo sconto del 19%,inRS 175 insu Amazon: qualità audio senza fili a 159,99€ Il design over-ear è pensato per offrire massimo comfort anche durante sessioni di ascolto prolungate. I padiglioni avvolgono completamente l’orecchio, isolandoti dai rumori esterni e garantendo un’esperienzara senza distrazioni. Il sistema di trasmissione digitale wireless assicura un suono sempre stabile e privo di ritardi, con una portata che ti permette di muoverti liberamente in casa senza perdere la connessione.