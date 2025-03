Gamberorosso.it - Marzia Varvaglione è la nuova presidente del Ceev. Prima donna al vertice del sindacato delle imprese europee del vino

Leggi su Gamberorosso.it

I vertici del-Comité vins parlano italiano., imprenditrice pugliese, è stata eletta ai vertici del più importanteeuropeo del settore dell'industria vitivinicola per il prossimo triennio. Rappresenterà l'Unione italiana vini, in un board che vede anche Piero Mastroberardino (per la Federvini) tra i componenti eletti giovedì 20 marzo.succede allo spagnolo Mauricio Gonzalez-Gordon. «Mentre stiamo attraversando uno dei periodi più sfidanti degli ultimi decenni - sono le prime parole della- è sempre più importante che il settore vitivinicolo rimanga unito. Assieme al team dele ai componenti del board, metterò in campo tutto il mio impegno per guidare il settore attraverso questi tempi difficili, per superare le sfide che ci attendono».