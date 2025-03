Internews24.com - Martinez-Sommer, insieme anche nella prossima stagione? L’idea dell’Inter per la porta

di Redazioneper ladella squadra nerazzurraStando a quanto rito dal Corriere dello Sport, l'Inter ha deciso di proseguireil prossimo anno con la coppiain. Tra i due portieri regna un buon rapporto, privo di tensioni, e questo semplifica le scelte di Inzaghi, che ora può contare su due alternative affidabili dopo che l'ex Genoa ha superato la prova in match complicati durante l'assenza dello svizzero.Non ci sono frizionigestione del ruolo: secondo il CdS,sarà progressivamente impiegato con maggiore continuità per prepararlo a raccogliere il testimone da, ma per il momento le gerarchie resteranno invariate.