Martina Maggiore | Tra me e Cremonini è finita perché ho scoperto chat fra lui e altre donne

“La mia storia con Cesareè iniziata come un sogno, quattro anni e mezzo in cui ho assaporato gioia e passione. Ma le favole, si sa, nascondono volti oscuri”. Lo dice, ex fidanzata del cantautore bolognese, in un’intervista al settimanale Oggi.sono stati insieme quattro anni e mezzo. Si sono conosciuti nel 2018, in una palestra di Bologna. “La nostra storia è cresciuta in modo naturale. Ci siamo conosciuti giorno dopo giorno ed è nato questo amore, in maniera limpida, pura”, ricorda la ragazza, che parla del suo rapporto con l’artista anche nel libro in uscita Ma che stupida ragazza, edito da Mursia.La relazione tra i due inizia a incrinarsi quando lei scopre casualmente delletra lui e: “Cose brutte, che non avrei mai voluto leggere”, commenta