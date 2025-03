Ilgiorno.it - Marisa Mulazzi dalle passerelle al palco: presenterà un premio letterario a Santa Margherita

Leggi su Ilgiorno.it

Voghera (Pavia), 21 marzo 2025 - Alleè abituata perché ha ottenuto la fascia di Miss Mamma e nel 2024 di Miss reginetta d’Italia Over, ma oracompirà un salto nella sua carriera artistica. Come accaduto a diverse dive del mondo dello spettacolo che, dopo aver partecipato a concorsi di bellezza sono diventate conduttrici, anche la 53enne vogherese tornerà su unper una presentazione. L’appuntamento è già fissato per il 4 e il 5 ottobre quando aLigure saranno premiati i vincitori di un concorso. ‘in giallo’ è il titolo della prima edizione della manifestazione, che consentirà ad autori provenienti da tutta Italia di misurarsi con un genere ricco di suspense come il giallo o il noir. “Sono entusiasta di questa opportunità – ha detto-, che mi permetterà di unire due passioni, quella per il genereche preferisco e quello per la conduzione, la recitazione e l'arte di dare vita agli abiti.