Internews24.com - Marino rivela: «Mi veniva da ridere quando si parlava di Napoli Inter come gara Scudetto! Le mie percentuali ad oggi sono…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione: «Midasidi! Le mieadsono.» Le parole dell’ex dirigente Ospite ai microfoni di Radio Kiss Kiss, Pierpaoloha espresso il suo parere sulla corsa, analizzando sia lo scenario attuale che altri aspetti correlati.LE PAROLE– «Midasidi. I match scudetti non saranno gli scontri diretti. Il gap è recuperabilissimo a patto che Neres torni ad essere l’elemento galvanizzatore. In una domenica può cambiare tutto, basta un pareggio dell’; anche l’Atalanta può sperare. Aldo un 50% di possibilità, l’Atalanta 5-10%. Vedo ilfavorito sull’e non lo dico per piangeria. Spero che il contesto non vada in depressione e che i giocatori continuino a crederci»Leggi sunews24.