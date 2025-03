Gamberorosso.it - Marilisa Allegrini lancia il brand Peaks & Valley che mette assieme le denominazioni Valpolicella, Soave e Lugana

Il “Brolo” della storica residenza di Villa della Torre e la città di Verona sono al centro dei nuovi e ambiziosi progetti vinicoli del gruppo. Dopo la cessione delle quote deldi famiglia da parte della presidente del Gruppo, si segna un punto di svolta con la creazione di una nuova identità che ruota intorno alla residenza storica e a un marchio pensato per celebrare il territorio veronese, con etichette che saranno presentate al Vinitaly 2025.Il nuovosCon il nuovos,, insieme alle figlie Carlotta e Caterina e con il supporto di Andrea Lonardi, Master of Wine e Strategic; Executive Advisor del Gruppo, ha deciso di adottare un nuovo approccio per raccontare il territorio veronese. «Vogliamo raccontare l’anima e l’identità della nostra amata Verona, facendola scoprire in modo completamente nuovo», ha detto