Notizieaudaci.it - Marileno Fusetti, l’ex Juventus muore da clochard: ‘Salma in obitorio dal 19 febbraio’

È morto il 19 febbraio, da, e la sua salma da allora è all’ospedale Mauriziano di Torino, in attesa di sepoltura: si tratta di, 74 anni, ex mezzala delle giovanili della Juve degli Anni Sessanta. Lo riporta il quotidiano La Stampa, riferendo che gli ex compagni di squadra e gli amici di gioventù stanno cercando, con telefonate e post sui social di sensibilizzare chi l’ha conosciuto per provare a fare una colletta per far sì che si possa ricongiungere alla madre sepolta nel cimitero di Collegno (Torino). La mezzala che contendeva il posto a Viola tra i baby della JuveA parlare diè Roberto Quaglia, oggi organizzatore di raduni di ex giocatori juventini: “era un talento, uno di quelli veri, una mezzala sinistra, che ha giocato per una decina d’anni nel settore giovanile della Juve di Mario Pedrale: è stato al Viareggio con la squadra di Viola e Rolfo, nel ’71 con la De Martino ha sfidato la prima squadra”.