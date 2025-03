Dilei.it - Marie, chi è la moglie di Eddie Jordan

Lutto nel mondo dello sport e della Formula 1., conosciuto per la sua personalità dinamica e per una carriera sportiva che lo ha visto pilota e proprietario di team, è venuto a mancare il 20 marzo 2025. La notizia ha scosso il mondo dei motori e tutti coloro che hanno seguito la sua carriera con passione.Accanto a lui, per una vita, la, che insieme ai famigliari ne annuncia la morte. Amante dello sport e con un’indole creativa,ha passato gran parte della sua vita accanto allo sportivo, supportandolo nelle sue imprese e crescendo i loro quattro figli nati dal matrimonio.Chi èMcCarthy, ladiMcCarthy, conosciuta anche come, è una personalità molto amata in Irlanda. Proprio come il marito, la donna ha da sempre avuto una passione per gli sport: fin da ragazza si è distinta per le sue doti di cestista, rappresentando l’Irlanda nelle categorie femminili di pallacanestro.