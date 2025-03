Superguidatv.it - Mare 5, al via la quinta stagione: dove eravamo rimasti e quando in tv

Manca poco all’attesissima prima puntata in tv diFuori 5. Per coloro che non la hanno ancora vista in streaming o sui social, arriva la messa in onda. Scopriamo insieme tutte le novità eFuori 5,in tvFuori 5 è pronta a stupire con nuovi personaggi e colpi di scena. La serie evento che ha appassionato milioni di persone, ha mandato in tilt la piattaforma di RaiPlaydal 12 marzo erano disponibili i primi sei episodi. La Rai ha infatti deciso, come sempre, di rendere fruibile la serie prima in streaming e poi in tv. Da quest’anno poi, la prima puntata è stata trasmessa live anche sul profilo TikTok diFuori coinvolgendo tantissimi fan.In totale sono 12 gli episodi delladiFuori. Da mercoledì 26 marzo 2025, in prima serata su Rai2, andranno in onda in tv i primi due episodi.