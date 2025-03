Juventusnews24.com - Marchetti rivela: «La fiducia a Thiago Motta rimane. Potremmo dire che rimane intatta, ma obiettivamente non è così. Vi spiego la situazione»

di Redazione JuventusNews24: «La, ma.». Il punto del giornalista di Sky Sport sull’allenatoreSu TMW, Lucaha fatto il punto sul futuro di. Lain casa Juve.– «La prima scelta è stata già fatta: nonostante il mese terribile (eliminazione dalla Champions League, eliminazione dalla coppa Italia, le due sconfitte pesantissime con Atalanta e Fiorentina) lache, manon è. Sicuramente l’allenatore, individuato per la ricostruzione e “restaurazione” bianconera, non è stato scaricato, né tantomeno individuato come “colpevole”, o comunque certamente non l’unico. . Quello che però – oggi – è sotto osservazione e che deve essere ritrovato è proprio quell’equilibrio in campo che – nonostante le difficoltà – la Juve aveva avuto.