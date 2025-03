Oasport.it - Marcell Jacobs torna in gara! In pista nel weekend: annuncio a sorpresa e nuova distanza

tornerà insabato 22 marzo e ha deciso per l’occasione di correre i 200 metri,in cui non si cimenta da addirittura sette anni. Il Campione Olimpico sui 100 metri a Tokyo 2020 ha svelato le proprie intenzioni attraverso il suo profilo Instagram: “Sabato sarò a Miami per unadi allenamento. Non vedo l’ora dire inperché è ciò che amo di più. Tornerò a correre i 200 metri dopo quasi sette anni, un’opportunità per testare nuove sensazioni e affinare il lavoro fatto in questi mesi“.Il velocista lombardo ha poi proseguito: “Sarà anche l’occasione di correre la staffetta 4×100 con i miei compagni di squadra di Jacksonville, un primo passo di un anno che si preannuncia pieno di competizioni. Ci sarà da divertirsi“. In effetti il ribattezzato Messia dell’atletica tricolore non corre sul mezzo giro didal maggio 2018, quando si espresse con il personale di 20.