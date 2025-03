Terzotemponapoli.com - Maradona: il racconto dei testimoni a processo

Diego Armandoè morto per un infarto nella sua casa di Buenos Aires il 25 novembre 2020, all’età di 60 anniIl referto dell’autopsia aveva rivelato anche che il campione del mondo del 1986 aveva accusato un “edema polmonare acuto derivato da un’insufficienza cardiaca cronica”. Nel maggio 2021, però, con una perizia ordinata dalla giustizia argentina si stabiliva l’abbandono al suo destino dioperato dal team sanitario, il cui trattamento “inadeguato, carente e imprudente” ha portato alla sua lenta agonia.Per questo motivo sono state indagate otto persone per la morte diIlper sette di loro è cominciato l’11 marzo. Il tribunale di San Isidro dovrà stabilire se avenivano garantite le cure necessarie e se sia fatto tutto il possibile per salvarlo.