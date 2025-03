Vanityfair.it - Mara Venier si trasferisce a Milano: «Mio marito Nicola Carraro ora ha più bisogno di me»

Leggi su Vanityfair.it

«Io adoro Roma, ma 25 anni fa è statoa seguirmi, trasferendosi in una città dove non aveva amici, rompendosi le scatole per ore nel camerino quando lavoravo. Oggi è giusto che sia io a seguire lui», ha detto la conduttrice