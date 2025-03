Dilei.it - Mara Venier, il marito Nicola non può viaggiare: “Vendiamo la casa a Santo Domingo”

Un amore che dura da 20 anni e la voglia di scegliersi ogni giorno, anche quando la salute rallenta il tempo e cambia la routine quotidiana.ha deciso di trasferirsi a Milano per stare vicina alCarraro, che a inizio dicembre aveva avuto un problema respiratorio molto serio, e da allora ha iniziato alungo l’Italia per garantire la sua presenza a Domenica In. La ripresa è lenta ma c’è, tanto che insieme hanno deciso di intraprendere un viaggio verso Abano Terme per rilassarsi insieme. “Orasta bene”, ha rassicurato la conduttrice sulle colonne di Oggi, dove ha raccontato come stiano affrontando questo nuovo periodo della loro vita insieme., in vendita ladiLa malattia diCarraro, e anche i recenti problemi all’occhio per il qualeha subito interventi multipli, ha spinto la coppia a mettere in vendita ladiche utilizzavano per trascorrere parte delle loro vacanze.