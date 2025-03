Ilfattoquotidiano.it - Manola Mascia trovata morta nelle acque di Cala Fighera: si cerca il compagno

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una passeggiata in una zona impervia, la caduta dalla scogliera e la scoperta del cadavere in mare. Su questi elementi la polizia lavora nel tentativo di fare piena luce sulla morte di, la 29enne cagliaritanapriva di vita mercoledìdi, un anfratto del promontorio della Sella del Diavolo a Cagliari. Siil fidanzato, Paolo Durzu, 33 anni, di cui si sono perse le tracce da due giorni: accanto al corpo della giovane è stato trovato il marsupio di lui.Dentro c’era il portafoglio con i documenti e il telefono cellulare. Le ricerche in mare proseguono con l’ausilio della motovedetta e dell’elicottero della Guardia costiera, del battello dei vigili del fuoco e dei droni. Via terra con il personale della Capitaneria di porto e della Squadra mobile, coordinata dal dirigente Davide Carboni, che sta seguendo il caso.