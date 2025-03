Manola Mascia trovata morta in mare a Cagliari il fidanzato non si trova ancora | sotto analisi il suo cellulare rimasto in spiaggia

Leggi su Open.online

nessuna traccia di Paolo Durzu, il 33enneconieri nelle acque di Cala Fighera, a, dopo essere caduta dagli scogli tra Calamosca e la Sella del Diavolo. Gli effetti personali dell’uomo, tra cui un borsello con il portafoglio e il, sono statiti vicino al corpo della 29enne. I due, fidanzati da molto tempo e in «rapporti buoni», erano scomparsi insieme da martedì. Mentre laguardia costiera e i vigili del fuoco hanno ripreso le ricerche, nonostante le condizioni meteo proibitive, gli inquirenti tentano di far luce sulla vicenda e sulla dinamica del decesso di. Il telefono dell’uomo sarà analizzato per tentare di capire i movimenti della coppia e come i due siano arrivati sugli scogli, solitamente frequentati da escursionisti.