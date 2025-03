Quotidiano.net - Manifesto di Ventotene, urla e accuse: il durissimo scontro prosegue al Senato

Roma, 20 marzo 2025 – Losulle parole pronunciate ieri da Giorgia Meloni citando ildinon si è fermato all’aula della Camera dei deputati dove ieri si è scatenata la bagarre.nell'Aula di Palazzo Madama sulle parole di ieri di Giorgia Meloni suldi. La prima a intervenire a inizio seduta è Raffaella Paita (IV) che vuole “stigmatizzare le parole” usate ieri alla Camera dalla premier. “Quello che è accaduto ieri è grave per la democrazia e per l'Europa – ha detto tra lee le proteste dei parlamentari della destra – estrapolare frasi da unscritto da eroi al confino penso che sia vergognoso. Quanto avvenuto ieri disonora il paese e non rende giustizia all'Europa e alla Resistenza antifascista. È una brutta pagina”. Critici anche gli interventi di Tino Magni (Avs) e Dario Parrini (Pd), mentre da parte deiri dei centrodestra si alzano grida di protesta.