Manifesto di Ventotene cos’è davvero e perché è così importante per l’Ue

Il contenuto deldiè come le onde che si infrangono contro l’isola tirrenica sul quale è stato scritto: va e viene, ripreso per convenienza da promotori o detrattori dell’Unione europea e poi subito lasciato tornare nel dimenticatoio.L’attenzione sul documento è risalita dopo le critiche rivolte da Giorgia Meloni a diversi passaggi, accompagnate da un polemico “non so se questa è la vostra Europa, ma certamente non è la mia”. Bene, l’Europa messa nera su bianco anel 1941 è senza dubbio figlia del suo tempo, ma lo spirito delva ben oltre il tempo e le opinioni superficiali di chi vuole strumentalizzarlo.e chi ha scritto ildiIniziamo col capire di cosa stiamo parlando. Ildiin realtà viene chiamatoper convenienza: il suo vero titolo è “Per un’Europa libera e unita – Progetto di un”.