Manifesto di Ventotene che cosa ha detto Roberto Benigni durante il suo show su Rai1

Sono passate solo poche ore dalle parole di Giorgia Meloni suldi, quandoè tornato in prima serata sucon loIl sogno. Un’occasione per il premio Oscar di rispondere alla premier, affermando: «C’è da essere orgogliosi di essere europei». L’attore ha poi ricordato come il continente, pur essendo il più piccolo, abbia «forgiato alcuni dei pensieri più influenti della storia». L’Unione Europea viene descritta come «la più grande costruzione istituzionale, sociale, politica ed economica degli ultimi 5 mila anni, un progetto unico basato sull’unità e il dialogo, opposto a ogni forma di divisione».SOUND ON pic.twitter.com/MESpBQyI9J— nonleggerlo (@nonleggerlo) March 19, 2025: «legata al suo periodo storico, ma il punto centrale è superare nazionalismi per un’Europa unita»si è soffermato anche sul pericolo rappresentato dai nazionalismi, affermando che questi ultimi «hanno sempre prodotto guerre.