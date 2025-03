Mamma è morta Lutto per la scomparsa dell’attrice protagonista di uno dei più grandi capolavori del cinema

Leggi su Caffeinamagazine.it

Il mondo delè inper ladi una delle sue piùinterpreti,di uno dei film cult di Hollywood e anche della versione teatrale di Broadway. La notizia della sua morte è stata confermata dalle figlie, che hanno condiviso un commovente post sui social per ricordare la madre e l’artista. Nel loro messaggio, le figlie hanno scritto parole piene di affetto e gratitudine per la madre, ricordata per la sul figura iconica in teatro e nel grande schermo. Nel messaggio, le figlie hanno anche sottolineato la forza e la dignità con cui la madre ha affrontato le sue ultime settimane di vita: “È stato un privilegio essere al suo fianco nel momento del suo addio e assistere alla grazia e al coraggio con cui ha vissuto fino alla fine, come se stesse per ‘uscire di scena’, come ha detto il nostro padrino”.