Lanazione.it - Maltempo, Giani: “Emergenza frane, urgente un piano speciale per il Mugello"

Firenze, 20 marzo 2025 – "Serve unper il”. A dirlo è il presidente Eugenio, che stamani ha fatto il punto sull’insieme all’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni. Il presidente, di ritorno da un sopralluogo a Vaglia, ha evidenziato che “bisogna affrontare il problema delle, che rappresentano un'nazionale e che a Vaglia, ma non solo, stanno creando modifiche morfologiche al territorio". “Queste– ha aggiunto –, non possono essere risolte con la semplice rimozione del terreno, ma richiedono interventi strutturali sulla montagna stessa. È una questione che mi preme, perché diventa fondamentale ripensare il modo in cui le infrastrutture devono essere progettate e collocate neldel futuro”. Meteo Toscana dopo il disastro: bel tempo e aria fredda.