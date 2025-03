Lanazione.it - Maltempo e soccorsi. Vab e Consolato da Avenza a Firenze

Leggi su Lanazione.it

La protezione civile sempre in prima linea per aiutare la popolazione. Nei giorni scorsi le squadre della Vab di Carrara e del ‘del mare’ sono state impegnate a gestire non solo le urgenze casalinghe, ma sono andate in supporto della popolazione di Campi Bisenzio, durante ilinteressata da diversi allagamenti. Una mission quella di Vab e ‘del mare’ che non si ferma mai, con giornate molto impegnative per tutti i volontari scesi in campo per dare una mano a liberare case e cantine dall’acqua. Parliamo di due realtà molto impegnate sul territorio cittadino che fanno parte della protezione civile del Comune, ma che non esitano ad inviare mezzi e luoghi alle popolazioni che hanno subito calamità. Angeli che spalano il fango o come successo in passato vanno in soccorso delle popolazioni terremotate.