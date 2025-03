Juventusnews24.com - Malfatti Juve, Tramezzani: «Unico nell’interpretare la sua posizione, tutti riconoscono la sua leadership. Ve lo racconto» – ESCLUSIVA

di Nicolò Corradinoracconta il talento dell’Under 17 in: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatoreTra i tanti talenti dellantus Under 17 c’è sicuramente Tiago, centrocampista indispensabile per la squadra allenata da Cioffi. Per conoscere meglio il talento bianconero,ntusnews24 ha intervistato inl’ex calciatore e allenatore Paolo.Tiago impressiona per la sua completezza in campo: un leader che è in grado di dominare il centrocampo, garantire equilibrio e recuperare una grande quantità di palloni. Ci racconti alcune sue caratteristiche«Tiago è un giocatore, nonostante la sua giovanissima età, molto completo. Ha delle letture di gioco e visioni che sono molto naturali, nascono con il suo talento. Tra le sue diverse qualità è molto bravo nel posizionamento, nel riattacco diretto, sa come e dove farlo.