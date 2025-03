Ilgiornaleditalia.it - Malattie rare, Sabatelli (Nemo Roma): "Nei nostri centri assistenza innovativa"

Leggi su Ilgiornaleditalia.it

'Nostro modello di cura non si trova in altri ospedali', 19 mar. (Adnkronos Salute) - "non è un luogo,è un pensiero. E il pensiero è che quando l'assurdo di una malattia come la Sla o di altremuscolari colpisce una persona il compito di istituzioni, medici, società c