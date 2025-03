Lanazione.it - Malattie rare, da Firenze all'Emilia: la storia di Gioia arriva in Regione

, 20 marzo 2025 – “Dobbiamo essere una comunità capace di farsi carico l’uno dell’altro. Il caso di, così come quelli di altre bambine e bambini affetti da, è un tema che riguarda tutti, oltre alle nostre famiglie e ai genitori. Sappiamo che l’unica strada per la cura della leucodistrofia metacromatica è la terapia genica che deve essere somministrata precocemente e l’obiettivo resta quello dell’introduzione di un progetto pilota all’interno dello screening neonatale”. Così l’assessore regionale alle Politiche per la Salute, Massimo Fabi, che ha incontrato nella sede dellail presidente dell’associazione Voa Voa! Amici di Sofia APS, Guido De Barros, accompagnato da Giulia, la mamma die dal testimonial e socio fondatore Nek, alla presenza di Annalisa Lonetti, Policlinico Sant’Orsola, e di Elisa Rozzi, referente del Centro di Coordinamentodell'-Romagna.