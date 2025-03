Ilfattoquotidiano.it - Maestre e maestri su Onlyfans, il ministero dell’Istruzione pensa a un codice etico

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Il caso di Elena Maraga – la maestra di una scuola cattolica con profilo su(la piattaforma online a pagamento che diffonde contenuti per adulti) – ha innescato una riflessione non solo sugli stipendi degli insegnanti, ma quali comportamenti possano essere in contrasto con l’insegnamento. Per questo il, come già accade per i dipendenti pubblici, stando a un. I dipendenti pubblici, in generale, devono “evitare dichiarazioni, immagini o commenti che possano danneggiare il prestigio o l’immagine dell’amministrazione”. Quindi a breve tutto il personale scolastico potrebbe dover rispettare le regole riguardo all’uso dei media e dei social, in linea con ildi comportamento nazionale per i dipendenti pubblici.Il nuovoconterrà indicazioni di comportamento per i docenti e il personale scolastico ed è stato già sottoposto a una commissione di giuristi, d’intesa con il Mim.